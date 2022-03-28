MERSİN'DE OKUL SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 38 jandarma trafik timi ve 148 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı, araç sürücüsü ve rehberin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve servis araçlarıyla ilgili gerekli belgelerinin olup olmadığının yanı sıra, farkındalık oluşturmak amacıyla servis şoförlerine yönelik alkol denetimleri de yapıldı.

Denetimler esnasında jandarma ekiplerince öğrencilere maske, oyuncak ve çeşitli hediyeler verilirken, servis sürücülerine de trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin, eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.