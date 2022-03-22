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MERSİN'DE NİTELİKLİ YAĞMA OPERASYONU
Mersin polisi, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik gerçekleştiği eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
ASAYİŞ 22.03.2022, 11:28 22.03.2022, 11:37
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.G., R.K., R.S. ile P.Ç. gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek ve 8 bin 150 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan R.G., R.K. ve R.S. tutuklanırken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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