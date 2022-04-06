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MERSİN'DE MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLETLER DENETLENDİ
Mersin'de jandarma ekiplerince motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildiği bildirildi.
ASAYİŞ 06.04.2022, 17:14 06.04.2022, 17:22
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik hız, şerit ve ışık ihlali, yaya yoluna çıkma, ters yönden araç kullanma, plaka görünürlüğünü kasten bozarak sürücü belgesiz ve kasksız araç kullanma hususlarında denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde 783 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edilirken, sürücüler üzerinde algıda yakalanma duygusu oluşturularak motosiklet kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 33 azalma meydana geldiği belirtildi.
Ekiplerin, 'Söz konusu insan ise trafikte 1 can kaybı bile fazladır' mottosu ile hareket edildiği, sürücülerin ve diğer yol kullanıcıların can güvenliğini sağlamak için denetimlerin devam edeceği ifade edildi.
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