MERSİN'DE KARLI TEPEDE MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Mersin’de karlarla kaplı Toros Dağları’nda yüksek gerilim hattı çalışması esnasında mahsur kalan 3 işçi, hava kuvvetlerine ait helikopter tarafından kurtarıldı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kızılen-Alibeyli mevkisinde yaşandı. Yüksek gerim hattı çalışması yürüten 3 işçi kötü hava koşulları sebebiyle bulundukları karlı tepede mahsur kaldı. Karadan ulaşılamayan noktadaki işçilerin yardım çağrısına üzerine hava kuvvetlerimize ait helikopter bölgeye ulaşılarak işçileri kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Mersin ili Erdemli ilçesi Kızılen-Alibeyli mevkisinde yüksek gerilim hattı çalışmaları için arazide bulunan ve kötü hava koşulları sebebi ile mahsur kalan 3 vatandaşımız hava kuvvetlerimize ait helikopterle bölgeden alınarak Mersin’e tahliye edildi" denildi.

3 işçinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.