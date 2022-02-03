MERSİN'DE KAMYON DEVRİLDİ : ŞOFÖR YARALI

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alifakı Mahallesi’nde Avni Oçgel yönetimindeki 33 AIC 619 plakalı kamyon, yoldan çıkarak devrildi. Aracın içinde sıkışan sürücü Oçgel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.