MERSİN'DE GÖÇÜK ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde kanal kenarında yapılan alt yapı çalışmasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde kanal kenarında yapılan alt yapı çalışmasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Olay ilçeye bağlı Yaramış - Alifakı Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, narenciye bahçesine depo çalışması için su boru hattı çekmek isteyen Arif Köle (48), çalışma esnasında çökme meydana gelmesinden dolayı yaklaşık 7 metre derinlikteki açılan kuyuya düştü. Toprak altında kalan hafriyat işletmesi sahibi Arif Köse’yi arkadaşlarının kurtarma çalışmaları yetersiz geldi. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil servisi ekipleri müdahale etmeye başladılar. Yapılan çalışma sonunda şahsın cenazesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 ekipleri tarafından çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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