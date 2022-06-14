MERSİN'DE FETÖ YAPILANMASINA DARBE : 42 GÖZALTI

Mersin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan detaylı çalışmalarda, örgüt üyesi oldukları tespit edilen, izini kaybettirmek amacıyla kurum değiştiren, güncel yapılanma içerisinde terörist faaliyetleri devam eden, bir kısmı halen aktif durumda olan terör örgütü şüphelilerine yönelik tüm teknik ve analiz imkânlar kullanılarak operasyonel faaliyet planlandı.

Örgütle iltisaklı yapılarda fiilen görev almış, örgütün finansal kurumlarına örgütün desteklenmesi amacıyla para yatıran veya yatırdığı paranın miktarını artıran, ‘ev abisi-ablası’ kodları ile örgütün hücre tipi yapılanmasında yöneticilik yapan, cezaevlerinde yatan teröristlere veya ailelerine finansal yardımlarda bulunarak örgütü daha güçlü gösterip çözülmesini önlemeye yönelik faaliyette bulundukları tespit edilen 44 şüpheli şahsa yönelik Mersin merkezli Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda örgütsel dokümanlar, FETÖ silahlı terör örgütüne ait kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.