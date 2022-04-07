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MERSİN'DE EV YANGINI
Mersin'de 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
ASAYİŞ 07.04.2022, 13:40
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi 30009 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahiplerinin içeride bulunduğu sırada çocuk odasında çıkan yangın, oda içerisindeki kumaş ve diğer yanıcı maddelerin çokluğu nedeniyle kısa sürede büyüdü.
Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle evdekiler tahliye edilirken, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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