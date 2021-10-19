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MERSİN'DE ENGELLİ ASANSÖRÜ DÜŞTÜ : 2 SAĞLIKÇI YARALANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.
ASAYİŞ 19.10.2021, 18:41 19.10.2021, 20:00
Mersin’in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evin 2’nci katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen ambulansta görevli 2 sağlıkçı, engelli asansörüne bindi. Asansör kabininin 2’nci kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı. Birinin kolu kırıldığı diğerinin de ayağında ezilme olduğu belirtilirken, sağlık görevlileri götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
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