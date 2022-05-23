MERSİN'DE DENİZDE KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün, Menderes Mahallesi sahillerinde denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu İzzet Hamo için akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bugün yeniden başladı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar ekipler bir sonuç alamazken, bugünde denizin dalgalı olduğu görüldü.