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MERSİN'DE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu.
ASAYİŞ 03.12.2021, 11:24
Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu. Balıkçı tekneleri yakınında bulunan ceset deniz polisi tarafından sudan çıkarılırken, kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağında 2 teknenin arasında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Deniz polisinin yaptığı çalışma sonrasında ceset bota alınarak, bölgeden götürüldü. Yüz üstü denizde duran ve ağzında köpük olduğu belirlenen erkek cesedinin henüz kimliğine ulaşılamazken, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.
Bulunan cesetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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