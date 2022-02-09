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MERSİN'DE BİR ARAÇTA 506 GR ESRAR YAKALANDI
Mersin’in Silifke ilçesinde bir araçta yapılan aramada 506 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
ASAYİŞ 09.02.2022, 10:25 09.02.2022, 11:06
Mersin’in Silifke ilçesinde bir araçta yapılan aramada 506 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında bir araçta arama yapıldı. Aramada, siyah poşet içerisinde 500 gram ve 1 fişek içerisinde içime hazır halde 6 gram olmak üzere 506 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken, C.B., ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.
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