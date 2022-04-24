Flaş HaberMERSİN'DE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI
Son Dakika
MERSİN'DE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi tutuklandı.
ASAYİŞ 24.04.2022, 13:42 24.04.2022, 14:11
Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi tutuklandı.
Olay Ferahim Şalvuz Mahallesi Eski Ankara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Ayhan S. (23) ile M. B. (25), M. K. (19), C. B. (20) ve A. B. (23) tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayhan S. tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan A. B., M. B., C. B. ve M. K. polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden C. A.ve M. K. sevk edildikleri adliyede tutuklandı, A.B. ve M.B. serbest bırakıldı.
31
açık
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:49
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:30
|Yatsı
|20:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|33
|49
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Altınordu
|32
|41
|13. Denizlispor
|32
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brentford
|34
|40
|12. Brighton
|33
|40
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25