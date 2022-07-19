MERSİN'DE ASIRLIK AĞACIN ZEHİRLENMESİ OLAYINDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDA

Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı’nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurumasına neden olduğu iddiasıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil bandında yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacında kuruma meydana geldi. Mersin Valiliğinin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Orman mühendislerinin yaptığı çalışmada, matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığı, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğu belirlendi. Ağaçta hastalık ya da mantar izine rastlanmadı.

Daire başkanı ile birlikte biri belediye çalışanı, diğeri ise CHP Gençlik Kolları Başkanı 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin kamuoyunda büyük yankı bulan ve çevre dostlarını derinden üzen olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şüpheli 3 kişiye ulaştı. Kayıtlardan kimlikleri tespit edilen şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri ise şaşkınlığa neden oldu. Polisin tespitleri sonucu olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin sorularına ise sessiz kaldı.