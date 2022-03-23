MERSİN'DE ARANAN 25 KİŞİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 272 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. 2 bin 888 şahsın kontrol edildiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u sevk edildiği mahkemece tutuklandı.