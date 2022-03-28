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MERSİN'DE 50 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.
ASAYİŞ 28.03.2022, 11:41
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda A.D. adlı şüpheliye ait iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 litre 'boğma' tabir edilen el yapımı sahte içki ele geçirilirken, şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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