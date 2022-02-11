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MERSİN'DE 450 KİLO KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ YAKALANDI
Mersin’de bir kafede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
ASAYİŞ 11.02.2022, 10:50 11.02.2022, 12:38
Mersin’de bir kafede piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir kafede müşterilere gümrük kaçağı nargile tütünü servis edildiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda iş yerinde arama yapın ekipler, değişik gramajlarda paketlenmiş ve açık halde olmak üzere toplam 450 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Y. ve E.T. isimli şüpheliler, gerekli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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