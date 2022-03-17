MERSİN'DE 4 KATLI BİNANIN GİRİŞİ ÇÖKTÜ
Yan tarafında temel kazası yapılan binadaki 6 vatandaş itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mersin'de 4 katlı bir binanın giriş bölümü yan taraftaki temel kazası nedeniyle çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Binada bulunanların bir bölümü tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli İlçesi, Fatih Mahallesi, 3026 Sokakta bulunan 4 katlı Mavi Ay Apartmanı'nın girişi, bugün öğle saatlerinde yan taraftaki temel kazısı sırasında gürültüyle çöktü. Binada bulunanlar büyük bir korku yaşarken, olay yerine ambulanslar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanlardan 6'sı itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından itfaiye sepeti kullanılarak kurtarıldı.
Binanın tamamının çökme tehlikesi olmadığı öğrenilirken, bazı vatandaşlar binayı terk etmek istemedi.
Bu arada, itfaiye ekipleri binaya girişi sağlamak için çöken bölgede enkaz kaldırma çalışması başlattı.
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