MERSİN'DE 300 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde kaçak sigara satışı yapan 1 şahsı tespit eden ekipler, belirlenen şüphelinin kullandığı aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.