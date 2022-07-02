MERSİN'DE 253 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’de bir evde yapılan aramada 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser bulunduran, satan, sevk eden şahısların suç unsurlarıyla yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, O.K. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu ve bu eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yapılan aramada 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.