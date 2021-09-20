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MERSİN'DE 1,5 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Mersin'de jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 510 gram kubar esrar ile 22 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

ASAYİŞ 20.09.2021, 09:43
MERSİN'DE 1,5 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Alibeyli Mahallesinde uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 1 kilo 510 gram esrar ile 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.
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