MERSİN'DE 102 GRAM KALİFORNİYUM ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında altın ve gümüş araştırma çalışmalarında kullanılan 102 gram kaliforniyum adlı kimyasal madde ile 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın elinde bulunan kaliforniyum adlı kimyasal maddeyi 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibinin desteği ile operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şahsı gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada, 102 gram ağırlığında kaliforniyum elementi ile piyasa değeri 230 bin lira olan 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen kimyasal maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderileceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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