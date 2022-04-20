MERSİN'DE 1 MİLYON 464 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı eşya ticareti yapan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 2 haftada çok sayıda çalışma yapan ekipler, 52 bin 125 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 12 kilogram gümrük kaçağı çay, 10 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 10 adet gümrük kaçağı tır lastiği ile 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.