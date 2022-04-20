Flaş HaberMERSİN'DE FECİ KAZA : 1 ÖLÜ 2 YARALI
Son Dakika
MERSİN'DE 1 MİLYON 464 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin polisi, son 2 haftada yaptığı çalışmalarda 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron ile çok miktarda karışımlı akaryakıt, kaçak sigara, cep telefonu, çay, nargile tütünü, tır lastiği ele geçirdi.
ASAYİŞ 20.04.2022, 10:17
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı eşya ticareti yapan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 2 haftada çok sayıda çalışma yapan ekipler, 52 bin 125 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 milyon 464 bin adet gümrük kaçağı makaron, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 12 kilogram gümrük kaçağı çay, 10 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 10 adet gümrük kaçağı tır lastiği ile 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 25 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
21
açık
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
|İmsak
|04:28
|Güneş
|05:54
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|31
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Tuzlaspor
|31
|44
|9. Samsunspor
|30
|43
|10. Altınordu
|32
|41
|11. Adanaspor
|31
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Keçiörengücü
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|31
|74
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25