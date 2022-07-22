MBB ASFALTLAMA ÇALIŞMASINDA ARAÇ ALEV ALDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçe , Yenişehir İlçesi'nde asfalt çalışması esnasında alev aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait kepçe , Yenişehir İlçesi Jimnastik salonu önünde asfaltlama çalışması yaptığı esnada birden alev aldı.Çalışanlar tarafından müdahale edilen ve kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etti.