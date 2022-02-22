LİSANSSIZ AKARYAKIT SATARKEN YAKALANDILAR

Mersin’de jandarma ekipleri, lisanssız ve kayıt dışı satış yapan 2 kişiyi yakaladı. Operasyonda, pompa düzeneği ile tanker ve bidonlarda satışa hazır halde 33 bin litre motorin ile 200 litre benzin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde bulunan bir nakliye firmasında piyasa fiyatının altında lisanssız ve kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığını tespit eden ekipler, satışı yapılan akaryakıta el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, firmaya ait garaj içerisine gizlenmiş pompa düzeneği ile tanker ve bidonlarda satışa hazır halde 33 bin litre motorin ve 200 litre benzin ele geçirildi.

Lisanssız ve kayıt dışı akaryakıt pompasını mühürleyen ekipler, firma sahibi 2 şahıs hakkında lisanssız faaliyette bulunmaktan dolayı idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenleyerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gönderdi.