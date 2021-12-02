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KREM KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde yapılan aramada 100 fiş halinde 52 gram eroin ile bir krem kutusu içinde 464 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
ASAYİŞ 02.12.2021, 11:51 02.12.2021, 14:15
Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde yapılan aramada 100 fiş halinde 52 gram eroin ile bir krem kutusu içinde 464 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ü. isimli şahsın evinde ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 100 fiş halinde 52 gram eroin ile bir krem kutusu içinde 464 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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