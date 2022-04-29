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KIRAATHANE GÖRÜNÜMLÜ KUMARHANELERE POLİS BASKINI
Mersin polisi, kıraathane görünümlü 13 kumarhaneye yaptığı operasyonda 8 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı.
ASAYİŞ 29.04.2022, 11:08
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren 13 iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 8 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kıraathane olarak işletilen 3 işyeri sahibi R.B, M.F. ve A.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan tahkikat başlatılırken, kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 3 işyerine kapalı alanda tütün içme yasağını ihlalden 22 bin 359 lira para cezası kesildi.
Denetimlerde 145 şahsın GBT sorgusu yapılırken, basit yaralama suçundan aranan İ.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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