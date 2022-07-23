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KEÇİ OTLATIRKEN KAYALIKLARDAN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Mersin´in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 23.07.2022, 01:19
Mersin´in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karayakup Mahallesi´nde meydana geldi. Keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince akşam saatlerinde ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu. Sarp kayalık ve uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkisinde devam eden aramada çocuk kanlar içinde yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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