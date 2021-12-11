KAZANILMIŞ GÖRÜNÜMLÜ İDDAA KUPONLARIYLA DOLANDIRICILIĞA 4 TUTUKLAMA

Mersin’de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin tamamını tespit eden ekipler, yaptığı şafak operasyonuyla 1’i kadın 9 şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.E., A.E., Y.Ş ve S.Ö. tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.