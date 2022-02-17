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KAYBOLAN SARA HASTASI ZEYTİN BAHÇESİNE BULUNDU
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan sara hastası, ekiplerin çalışması sonucu zeytin bahçesinde bulundu.
ASAYİŞ 17.02.2022, 16:42
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Haydar Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saatlerinde çıkan sara hastası Mehmet Ali Sandal'ın (46) evine dönmemesi üzerine komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma ve Mersin İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Haydar Mahallesi çevresindeki bahçe ve ağaçlık alanlarda başlatılan arama çalışmasına mahalle sakinleri de katıldı. Arama sonucunda Mehmet Ali Sandal, evinin yaklaşık 1 kilometre uzağındaki zeytin bahçesinde bulundu.
Mehmet Ali Sandal Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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