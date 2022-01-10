KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 3 OĞLAK İLE 1 KEÇİYİ AKUT KURTARDI

Mersin’in Silifke ilçesinde uçurumda mahsur kalan 3 oğlak ile 1 keçi, AKUT Mersin ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Arama Kurtarma Derneği’nden (AKUT) yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi kırsalında mahsur kalan oğlak ve keçinin sahibi Mehmet Ali Kayık, AKUT’tan yardım istedi. İhbarı alan AKUT gönüllüleri, 5 kişilik ekibiyle operasyona çıktı. Kayalık alanda mahsur kalan oğlaklar ve keçinin yanına ip yardımıyla inen ekipler, 6 saat süren çalışma sonrasında hayvanları bulundukları yerden kurtardı.

Hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kayık, AKUT ekibine teşekkür etti.