'KARADUL'UN DA İÇİNDE OLDUĞU DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin polisinin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Kadının, örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kente geldiği ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, 9 Mayıs sabahı operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, O.S.E.A., S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A, A.H, C.H. ve A.H'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1'i kadın 11 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

Kadının örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bombacı olduğu ve eylem için kentte geldiği ortaya çıkmıştı.