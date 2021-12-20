KAR GEZİSİNE ÇIKAN 4 KİŞİ OTOMOBİLLERİ KARA SAPLANINCA MAHSUR KALDI
Mersin’in Erdemli ilçesinde kar gezisi dönüşü tali yola girip otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde kar gezisi dönüşü tali yola girip otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunan Toros Mahallesi Değirmenbaşı mevkiine kar gezisine giden 4 arkadaş, akşam geri dönüş esnasında otomobilleriyle dağlık alanda yanlışlıkla kar ve buzla kaplı tali yola girdi. Bir süre sonra otomobil kara saplandı. Kendi çabalarıyla kurtulamayacaklarını anlayan 4 arkadaş, 112 ihbar hattı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yardım çağrısının ardından bölgeye ulaşan belediye ekibi, kara saplanan otomobili halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Karda mahsur kalan gençlerden Muhammet Ali Yılmaz, "Normal karayolunda gitmemiz gerekirken tali yola girdik, arabamız kara saplandı. 4-5 saattir burada mahsur kalmıştık. Mersin Büyükşehir’i aradık, 4 kişi mahsur kalmıştık, bize yardım ettiler. Ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.
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