KAPI KİLİT GÖBEKLERİNİ KIRARAK HIRSIZLIK YAPANLAR YAKALANDI
Mersin’de kapı kilit göbeklerini kırarak 7 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler şahısları 100’e yakın kamera kaydını inceleyerek tespit etti.
Mersin’de kapı kilit göbeklerini kırarak 7 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler şahısları 100’e yakın kamera kaydını inceleyerek tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde kapı kilit göbeğini kırarak 7 farklı ikametten hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerde yaklaşık 100’e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ü.K. ve Ö.H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, adreslerinde yapılan aramada çalmış oldukları tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, ziynet eşyaları ve 150 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şahısların adreslere girişi ve çıkışı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat bir şekilde hareket eden şüpheliler, hırsızlık olaylarının ardından da bir şey olmamış gibi bölgeden ayrılıyor.
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