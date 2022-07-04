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KALDIRIMA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 04.07.2022, 08:46 04.07.2022, 10:33
Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Tarsus’a seyir halinde olan Temel Teke’nin (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşaktaki kaldırımlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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