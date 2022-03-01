KALBİNE YENİLEN SAVCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin’de dün otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri kendi otomobiliyle merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi’ne giden Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız, aracın içinde birden fenalaştı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112’yi arayarak, yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyen Yıldız, hayatını kaybetti.

Yıldız için bugün Mersin Adliyesi bahçesinde cenaze töreni düzenledi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay üyesi Mustafa Ercan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, savcılar, hakimler ve Yıldız’ın yakınları katıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız için Akdeniz ilçe Müftüsü İbrahim Yavuz tarafından dua okundu.

Yapılan törenin ardından Yıldız, toprağa verilmek üzere Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi’ne götürüldü.