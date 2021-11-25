KADIN YOLCUYU BIÇAKLA TEHDİT EDEN SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli E.Y., İstanbul'da yakalandı. E.Y.'nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

Suç makinesi çıktı

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Erkek şahıs tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Adının E.Y. olduğu öğrenilen şüpheli E.Y., gece saat 02.30 sıralarında yakalandı.

20 adet suç kaydı

E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.