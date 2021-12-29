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KABLO HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Mersin’de enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.
ASAYİŞ 29.12.2021, 10:57 29.12.2021, 12:07
Mersin’de enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı olaylarını önlemek için denetim ve kontrollerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Kocahamzalı Mahallesine giden bir enerji hattı direği üzerinde kabloları kesmeye çalışan 2 kişinin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kaçmaya başlayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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