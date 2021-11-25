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JANDARMADAN KADINLARA KADES BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
ASAYİŞ 25.11.2021, 16:59 25.11.2021, 20:55
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla, alışveriş merkezleri ile kontrol noktalarında bilgilendirici broşür ve dergi dağıtımı yapıldı.
Etkinlikte 312 kadının telefonuna KADES yüklenirken, ayrıca çiçek hediye edildi.
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