JANDARMADAN KAÇAK AVCILARA DRONE DESTEKLİ DENETİM

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, kaçak avcılara yönelik drone destekli denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Silifke ilçesinde yaban hayatı geliştirme sahasında kontrol ve denetlemelerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda, kaçak avcılığı önlemek, yaban hayvanlarını ve yaban hayatı geliştirme sahasını korumak amacıyla, ilçede bulunan Yaban Hayatı Geliştirme sahasında drone destekli kontrol ve denetim yaptı.

Kontrollerde herhangi bir suç unsuru tespit edilmezken, bölgedeki denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.