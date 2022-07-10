JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ
Mersin’de jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.
Mersin’de jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayolu üzerindeki seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış olacağı göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, muhtemel ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarını önlemek, denetim faaliyetlerini her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek sürücülerde “yakalanma duygusunu” sürekli ve üst düzeyde tutabilmek için helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Gülnar, Silifke ve Erdemli yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 236 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 11 sürücüye 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.
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