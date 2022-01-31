Flaş HaberTÜRKİYE'DE BUGÜN COVİD-19 174 CAN ALDI
Son Dakika
JANDARMADAN DÜZENSİZ GÖÇE YÖNELİK HUZUR UYGULAMASI
Mersin’de, düzensiz göçe yönelik huzur uygulamasında 6 bin 361 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
ASAYİŞ 31.01.2022, 16:11 01.02.2022, 10:28
Mersin’de, düzensiz göçe yönelik huzur uygulamasında 6 bin 361 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler düzensiz göçe yönelik huzur uygulaması yaptı. 259 personelin katılımıyla 86 noktada yapılan uygulamada 6 bin 361 şahsı kontrol edildi. Uygulama sonucunda 142 düzensiz göçmen hakkında ikamete tabi olduğu adreste bulunmamak ve kimlik taşımamaktan 181 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
9
kapalı
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:37
|Öğle
|13:00
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11