JANDARMADA YENİ SİSTEM

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli olarak üretilen radar sistemini kullanmaya başladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinsleri, hangi şeritte hız yaptıkları, hız yapılan yerin koordinatı fotoğraf ve video kaydı ile tespit edilebiliyor. Cihazın ayrı bir özelliği de gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte edilmeden seyyar olarak da kullanılabiliyor.

Yağmurlu, karlı ve sisli havalarda da kullanılabilen cihaz sayesinde hıza dayalı trafik kazalarında azalma olacağı belirtildi.