İŞÇİ SERVİSLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde Akkuyu Nükleer Güç Santraline işçi taşıyan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı.
Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde Akkuyu Nükleer Güç Santraline işçi taşıyan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali L. yönetimindeki 33 AHH 510 plakalı servis otobüsü Sipahili mevkiinden aldığı işçileri Akkuyu Nükleer Güç Santraline götürürken freninin patlaması sonucu, Büyükeceli kavşağında, Silifke ilçesi istikametinden Akkuyu Nükleer Güç Santraline işçi götüren Mehmet B. yönetimindeki 06 BUL 319 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kazaya seyir halinde bulunan bir araç ve minibüste karıştı. Çevredeki diğer işçiler tarafından olay yerine ambulans çağrılırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Yaralıların tedavisi olay yerinde ayakta yapılırken, kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Yaralıların Akkuyu Nükleer Güç Santralinde alt yüklenici firmalarda çalıştığı öğrenildi.
Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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