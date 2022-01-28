İREM’İN KATİL ZANLILARININ YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuklu bulunan anne Saadet B., baba Kasım B., ağabeyler Vedat B., Mehmet Ali B., amcalar Mehmet Veyis B. ve Mehmet Ali B. SEGBİS yönetimiyle ifade verdi. Duruşmada aileyi sorgulayan ve haklarında sanıklara şiddet uyguladıkları şikayeti nedeniyle dosya hazırlanan cinayet şubede görevli iki polis memuru dinlendi. Emekli polis memuru A.S., sanıkları daha önce tanımadığını belirterek, "Olay ilk intihar olarak geldi. Kızın elinde swap örneği çıkmayınca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattık. Şüphelileri memleketlerinde gözaltına alıp Mersin’e getirdik. Mersin’de avukat eşliğinde ifadelerini aldık. Ne söyledilerse onu yazdık. Hiçbir şekilde kötü muamele ya da hakaret uygulamadık" dedi.

Polis memuru M.Y. ise sanıkları soruşturma ile tanıdığını kaydederek, "Öncesinde tanışıklığım yoktur. Olay ilk başta intihar olarak geldi ancak Savcılığın talimatıyla dosyayı biz ele aldık. Kızın elinde swap örneği çıkmayınca aile bireylerini şüpheli sıfatıyla gözaltına alıp Mersin’e getirdik. Avukat gözetiminde ifadelerini aldık. Sanık Mehmet Ali Bahçe, olayı anlatarak itiraf etti. Şanlıurfa’da kızın mezarını gidip fotoğrafladık. Mezara kimse gitmemiş. Kardeşinin mezarını gösterince Mehmet Ali ağlamaya başladı. Kardeşini öldürdüğü için pişmandı. Hiç bir şekilde şiddet ya da baskı uygulamadık. Her şeyi kanuna uygun yaptık" şeklinde konuştu.

İddia makamı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Şubat 2022’ye erteledi.

Olay

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem B.’nin cenazesi Şanlıurfa’da toprağa verdi.

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa’ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali B., baba K.B., anne S.B., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., M.V.B. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Mersin’e getirilen şahısların, tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali B., olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.