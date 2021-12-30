Son Dakika

İREM CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAH HAVLUYLA DENENDİ

Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

ASAYİŞ 30.12.2021, 17:15 31.12.2021, 09:20
İREM CİNAYETİNDE KULLANILAN SİLAH HAVLUYLA DENENDİ

Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Zanlılar bu duruşmada da suçlamaları kabul etmezken, mahkeme başkanı olayda kullanılan silahı havluyla ve havlusuz olarak ateş edip, etmediğini denedi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, baba Kasım B., ağabeyler Vedat B., Mehmet Ali B., amcalar Mehmet Veyis B. ve Mehmet Ali B. ve taraf avukatları katılırken, anne Saadet B. SEGBİS yöntemiyle ifade verdi. Duruşmada mahkeme başkanı olayda kullanılan silahı havluyla ve havlusuz olarak ateş edip, etmediğini denedi. Yapılan denemede silahın her 2 halde de ateş edilebildiği görüldü.

Duruşmada savunma veren Anne Saadet B., kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Bir anne olarak çocuğumu nasıl öldürebilirim. Ben yaşayan bir ölüyüm. Her gün ölüp, ölüp diriliyorum. Benim ciğerim, canım yanıyor" dedi.

Amca Mehmet Ali B., olaydan dolayı çok mağdur olduklarını kaydederek, "19 aydır tutukluyuz ve herkesten uzağız. Artık ölmek istiyorum. Maddi ve manevi bitmiş durumdayız. Aileme bakan kimse yok. Artık tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Ağabey Vedat B. ise her türlü yargılamaya açık olduklarını ifade ederek, "Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz olayla ilgili her şeyi söylüyoruz. Benim açımdan her şey tesadüf oldu. Mersin’e geldiğim gün kardeşim intihar etti. Olay bilsem daha önce gelirdim" ifadelerini kullandı.

Baba Kasım B. de bütün her şeyin ortada olduğunu, tahliyesini istediğini söyledi.

Ağabey Mehmet Ali B. de herkesin kendileri hakkında yanlış düşündüğünü iddia ederek, "Kim kardeşini öldürebilir. Ben kardeşimi öldürmedim. Ben önce Allah’a sonra mahkemeye sığınıyorum" diye konuştu.

Taraf avukatları tartıştı

Sanıkların ardından taraf avukatları savunma yaptı. Bu sırada müşteki ve sanık avukatları arasında sözlü tartışmalar yaşanırken, mahkeme başkanı 2 tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

İddia makamı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak 2022’ye erteledi.

Olay

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem B.’nin cenazesi Şanlıurfa’da toprağa verdi.

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa’ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali B., baba K.B., anne S.B., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., M.V.B. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Mersin’e getirilen şahısların, tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali B., olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Valencia 19 29
7. Real Sociedad 18 29
8. Barcelona 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8
sanalbasin.com üyesidir