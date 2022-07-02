İL EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN YEŞİLAY'I ZİYARET ETTİ

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , çalışma arkadaşları ile birlikte geldiği Yeşilay Mersin Şube Başkanlığı'nda Başkan Halit Pekduran ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.Ziyarette Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve faaliyetler hakkında bilgi alan Aslan , Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeşilay Şube Başkanı Halit Pekduran de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , '' Sayın Müdürümüze ve mesai arkadaşlarına, bağımlılıkla olan mücadelemize katkıları ve kıymetli desteklerinden ötürü yönetim kurulu üyelerim ile müteşekkiriz. Nazik ziyaretleri için şükranlarımı sunuyorum '' dedi.

Ziyaretin sonunda Yeşilay Başkanı Halit Pekduran , Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a günün anısına plaket takdim etti.