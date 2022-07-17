Flaş HaberMERSİN'DE TRAFİK KAZASI : 2 YARALI
Son Dakika
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU : '' ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 55 AZALDI ''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı” dedi.
ASAYİŞ 17.07.2022, 18:32
Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sürücülerin, trafik kurallarına uyuması gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı” dedi.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bolu’dan Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde yaşanan trafik kazaları oranlarının düştüğünü sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Soylu, “Kurban Bayramı boyunca Bolu’dan Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım” ifadelerine yer verdi.
34
açık
Günün Anketi Tümü
BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ?
Namaz Vakti 17 Temmuz 2022
|İmsak
|03:49
|Güneş
|05:28
|Öğle
|12:53
|İkindi
|16:42
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31