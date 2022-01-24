HDP'Lİ DEMİRTAŞ'A BİR CEZA DA MERSİN'DEN

Mersin’de yaptığı bir konuşmada dönemin başbakanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Duruşmada, Demirtaş’ın avukatları ile bazı partililer hazır bulundu. ’Hakaret’ suçlamasıyla ilgili söz verilen Demirtaş, müştekiye yönelik sözlerinin hakaret değil, ifade ve düşünce özgürlüğü olduğunu savunarak, "Ben o dönem muhalefet partisi mensubu ve milletvekili olarak hükümeti ve görevlilerini eleştirdim. Mutlak sorumsuzluk kavramı anayasada da var. Anayasanın bana tanıdığı hakkı kullandım" dedi.

Duruşmada avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığa "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza, hakim tarafından ertelenmedi.

Demirtaş hakkında 27 Şubat 2016’da HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen mitingdeki konuşmasında Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.