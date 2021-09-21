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HALK OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN YOLCU KAPMA KAVGASI
Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüs ile minibüs şoförlerinin yolcu kapma kavgası kameralara yansıdı.
ASAYİŞ 21.09.2021, 14:53 21.09.2021, 15:03
Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüs, güzergah üzerinde bulunan durak önünde bekleyen yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Şoförler arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kavga eden şoförleri vatandaşlar araya girerek ayırdı.
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